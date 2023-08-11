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Найден механизм cамостоятельного восстановления мозга после инсульта

Neuron: выработка омега-6 жирной кислоты нейронами защищает мозг от инсульта

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Ученые из Токийского медико-стоматологического университета обнаружили новый механизм, побуждающий мозг к самовосстановлению после ишемического инсульта. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Ишемический инсульт возникает, когда блокируется приток крови к мозгу, что приводит к гибели нервных клеток. Это состояние опасно для жизни и часто заканчивается развитием умственных, речевых и двигательных нарушений. Было известно, что выжившие нейроны могут активировать механизмы восстановления, но не было ясно, каким образом это происходит.

В новом исследовании ученые обнаружили, что нейроны, окружающие область погибших от инсульта клеток, увеличивают производство особой омега-6 жирной кислоты, ДГЛК, и ее производных. Именно они отвечали за запуск восстановления нервных клеток мозга после ишемического инсульта. Также эти вещества уменьшили воспаление, которое усугубляет повреждение головного мозга.

Увеличение ДГЛК требовало присутствия белка PLA2GE2. В эксперименте на мышах ученые показали, что его дефицит приводил к большему воспалению, худшему восстановлению и большей потере ткани мозга после инсульта.

Большинство данных было получено на мышиной модели ишемического инсульта. Тем не менее подобный путь восстановления нейронов, вероятно, существует и у людей, поскольку у них нейроны, окружающие место инсульта, выделяют те же вещества. Более того, в другом недавнем исследовании сообщалось, что низкий уровень ДГЛК в сыворотке связан с тяжелым ишемическим инсультом и когнитивными расстройствами у людей.

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