Глава «Роскосмоса» назвал сроки запуска следующих российских миссий на Луну

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году, «Луна-28» — в 2030-м или позже, передает ТАСС.

11 августа стало известно, что с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25».

По словам главы «Роскосмоса», станция «Луна-25» должна 21 августа осуществить посадку на естественный спутник Земли.

До этого пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что запуск миссии был перенесен с июля на август для обеспечения необходимой надежности выполнения проекта.

В июле «Луна-25» была доставлена на космодром Восточный. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского.

Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.

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