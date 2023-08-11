Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава «Роскосмоса» назвал сроки запуска следующих российских миссий на Луну

Глава «Роскосмоса» Борисов: следующие станции «Луна» запустят в 2027 и 2028 годах

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году, «Луна-28» — в 2030-м или позже, передает ТАСС.

11 августа стало известно, что с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25».

По словам главы «Роскосмоса», станция «Луна-25» должна 21 августа осуществить посадку на естественный спутник Земли.

До этого пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что запуск миссии был перенесен с июля на август для обеспечения необходимой надежности выполнения проекта.

В июле «Луна-25» была доставлена на космодром Восточный. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского.

Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях