Разгонный блок со станцией «Луна-25» достиг околоземной орбиты

Разгонный блок «Фрегат» с первой в истории современной России отечественной лунной станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б», которая была запущена с космодрома Восточный, передает РИА Новости.

«Есть отделение головного блока. Головной блок... выведен на опорную орбиту», — приводит агентство слова комментатора на наблюдательном пункте.

Ранее стало известно, что с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25».

По словам гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова, станция «Луна-25» должна 21 августа осуществить посадку на естественный спутник Земли.

До этого пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что запуск миссии был перенесен с июля на август для обеспечения необходимой надежности выполнения проекта.

В июле «Луна-25» была доставлена на космодром Восточный. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского.

Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.