Активация одного гена может обратить вспять глухоту

Ученые из Королевского колледжа Лондона обратили вспять потерю слуха у мышей, активировав ген Spns2, который был «выключен» из-за мутации. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели эксперимент на мышах с неактивным геном Spns2, — такая мутация привела к их глухоте. Затем животным в разном возрасте вводили специальный фермент для активации гена, после чего их слух улучшался. Лечение было наиболее эффективно в молодом возрасте.

«Дегенеративные заболевания, включая прогрессирующую потерю слуха, часто считаются необратимыми, но мы показали, что по крайней мере один тип дисфункции внутреннего уха можно обратить вспять. Мы использовали генетический метод, чтобы просто показать возможность этого. Но положительные результаты могут привести к разработке генной терапии или лекарств для возращения слуха людям с аналогичным типом глухоты», — рассказала профессор сенсорных функций в Королевском колледже Лондона Карен Стил.

Более половины взрослых в возрасте 70 лет испытывают значительную потерю слуха, которая может повысить риск депрессии и деменции. Хотя слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты могут быть полезны, они не восстанавливают нормальную функцию слуха и не останавливают прогрессирование заболевания уха.

Ранее ученые нашли способ улучшить походку при болезни Паркинсона.