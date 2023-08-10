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Россияне смогут увидеть пик звездопада на выходных

ScienceAlert: в ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды

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Depositphotos

В ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды, сообщает новостной портал Science Alert. Звездопад смогут увидеть жители Северного полушария Земли, в том числе и россияне.

Поток Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и спадает.

Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причем максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров обычно достигает 60 в час. В этот раз, по словам астрономов, каждый час будет видно до 100 падающих звезд.

Ученые отмечают, что метеорные потоки лучше всего наблюдать невооруженным глазом в районах с ясным небом и низким световым загрязнением. Как сообщают «Известия», лучше всего звездопад будет видно из уральских городов: Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.

Ранее астрономы открыли рекордно тесную звездную систему, которая поместится в Солнце.

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