Ученые не нашли связи между алкоголем и рецидивом рака

Медики из компании Kaiser Permanente выяснили, что употребление алкоголя не связано с повышенным риском рецидива рака молочной железы и летальным исходом из-за заболевания. Исследование ученых было опубликовано в журнале Cancer.

«Мы знаем, что женщины, употребляющие алкоголь, подвергаются повышенному риску развития рака молочной железы и что риск возрастает по мере увеличения дозы спиртного. По этой причине мы думали, что употребление алкоголя может увеличить риск рецидива рака. Но наше исследование не показало такой зависимости», – отметили авторы.

Для своего анализа исследовательская группа использовала данные 3600 женщин с диагнозом «инвазивный рак молочной железы». Все участницы заполнили анкету о частоте употребления алкоголя. В течение следующих 11 лет у 524 женщин был рецидив рака молочной железы, а более 1500 покинули этот мир по разным причинам.

Результаты показали, что алкоголь, выпитый в умеренных количествах, зачастую не был связан с рецидивом заболевания и неблагоприятным исходом.

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