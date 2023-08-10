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Врачи приблизились к созданию лекарства против сосудистой деменции

В Манчестере открыли возможный механизм развития сосудистой деменции

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Ученые из Манчестерского университета обнаружили, что у мышей высокое кровяное давление нарушает связи между клетками головного мозга. Это приводит к ухудшению кровоснабжения мозга и развитию сосудистой деменции. Исследование, которое может лечь в основу первого лекарства от сосудистой деменции, опубликовано в журнале PNAS.

Сосудистая деменция развивается из-за гибели клеток головного мозга при уменьшении его кровоснабжения. Гипертония — основной фактор риска этого типа слабоумия. В норме артерии головного мозга сужаются и расширяются в ответ на изменения артериального давления, но при гипертонии артерии хуже расслабляются, что приводит к ухудшению кровоснабжения мозга.

В новом исследовании ученые обнаружили, что это связано с отдалением друг от друга клеточных структур (саркоплазматического ретикулума и плазматической мембраны), которые помогают передавать сигналы артериям мозга о необходимости расшириться. В результате сосуды остаются суженными, что ограничивает приток крови к мозгу.

Хотя результаты еще не подтверждены для людей, процессы сужения и расширения кровеносных сосудов у них и мышей очень похожи.
Лекарства, нацеленные на восстановление связи между этими клеточными структурами, смогут улучшить кровоснабжение пораженных участков мозга и замедлить прогрессирование сосудистой деменции. Кроме того, такие препараты могли бы улучшить методы лечения болезни Альцгеймера, направленные на удаление амилоидных бляшек из головного мозга.

Ранее была названа ошибка, которая влияет на результаты измерения давления.

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