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Ученые нашли одно из древнейших преднамеренных захоронений

Research Square: на индонезийском острове Кисар обнаружили 15-тысячелетнее двойное погребение

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Ашот Пилипосян

Международная команда археологов под руководством Австралийского национального университета обнаружила на индонезийском острове Кисар одно из древнейших двойных погребений Homo sapiens в Уоллесии. Результаты исследования ученых были представлены в препринте (версия исследовательской работы, опубликованная до размещения в рецензируемом научном журнале), опубликованном в репозитории Research Square.

Уоллесия — биогеографический регион, включающий группу островов, отделенных глубоководными проливами от азиатского и австралийского континентальных шельфов. Расположен между Сундаландом на западе, Австралией на юге и Новой Гвинеей на востоке.

Раскопки проводились в пещере Рату-Мали-2. Исследователи обнаружили двух покойных, похороненных в общей могиле. Анализ остатков показал, что эти люди жили около 15,5–14,7 тысячи лет назад.

Ученые также установили, что в пищу древние жители острова чаще употребляли моллюсков, рыбу и других морских обитателей. Кроме того, анализ стабильных изотопов углерода свидетельствует о том, что часть калорий они получали из растительной пищи.

Ранее археологи воссоздали облик шведки, которая утонула в XVII веке.

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