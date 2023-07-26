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Найден белок, защищающий женщин от ожирения

eLife: самки мышей защищены от ожирения иммунным белком RELMalpha

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Специалисты Калифорнийского университета обнаружили, что самки мышей защищены от ожирения благодаря иммунному белку RELMalpha. Вероятно, подобная реакция может наблюдаться и у людей. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале eLife.

RELMalpha входит в группу иммунных белков, которые активируются после заражения вирусными инфекциями. RELMalpha регулирует два типа иммунных клеток: противовоспалительные макрофаги и эозинофилы. Это лейкоциты, которые борются с инфекциями, но когда организму ничего не угрожает, они могут нанести вред ему. В частности, они помогают организму противостоять ожирению.

К такому выводу авторы пришли, отключив у мышей белок RELMalpha. Изначально у самок этот белок был более активен, чем у самцов, поэтому они отреагировали сильнее на его удаление. В итоге у подопытных самок было меньше макрофагов и эозинофилов в организме, и они стали более склонными к ожирению. По словам ученых, это открытие поможет найти новые способы борьбы с ожирением среди женщин.

Ученые подсчитали, сколько людей будут болеть диабетом к 2050 году.

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