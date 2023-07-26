Ученые продвинулись в борьбе с самым агрессивным раком мозга

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ «Вектор» и компанией «Онкостар» предложили использовать онколитические вирусы для борьбы с глиобластомой. Об этом сообщает РИА Новости.

Глиобластома — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга. Опухоль может развиться всего за несколько месяцев, не оставляя пациенту шансов на выживание. Пока ученые не разработали методы раннего выявления рака мозга, а разработки эффективных стратегий борьбы с ним разрабатываются во всем мире.

Российские ученые предложили использовать онколитические вирусы, которые могут уничтожать раковые клетки. Авторы создали препарат, который получил разрешение на клинические испытания. Они начнутся уже в этом году. Более ранние исследования уже показали, что препарат эффективно сдерживает рост раковых клеток.

Если эффективность и безопасность препарата будут доказаны, то препарат войдет в оборот. Это может стать значимым шагом в борьбе с этой опасной формой рака мозга и дать надежду на исцеление пациентам, столкнувшимся с этим страшным заболеванием.

Ранее ученые установили, как глиобластома влияет на работу мозга.