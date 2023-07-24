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Палеопатологи впервые описали травмы посаженного на кол человека

Legal Medicine: впервые описаны травмы, которые получил посаженный на кол человек

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Philippe Charlier et al./Legal Medicine

Палеопатологи из Университета Париж-Сакле (Франция) впервые описали травмы, полученные человеком вследствие посажения на кол. Результаты исследования были опубликованы в журнале Legal Medicine.

Авторы изучали останки казненного Сулеймана ал-Халеби, который летом 1800 года лишил жизни главнокомандующего французской Восточной армией в Египте Жана-Батиста Клебера. Именно за это деяние Сулеймана ал-Халеби посадили на кол.

Анализ показал, что перед казнью человеку сожгли руки, также у него были трещины на челюсти в нескольких местах. Затем палач сделал большой надрез в заднем проходе Сулеймана и вбил туда кол – из-за этого у него оказались сломаны крестец и часть седалищной кости.

Спустя четыре часа посаженный на кол мужчина все еще оставался жив, предположительно, мужчину отравил какой-то из солдат, чтобы прекратить муки ал-Халеби. Через несколько лет останки ал-Халеби передали французскому естествоиспытателю и натуралисту Жоржу Леопольду Кювье. В настоящее время останки хранятся в Национальном музее естественной истории (Париж).

Ранее шведский археолог воссоздал облик шведки, найденной на затонувшем корабле.

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