Стало известно, сколько людей будут болеть диабетом к 2050 году

Медики из Вашингтонского университета подсчитали, что число людей, живущих с диабетом во всем мире, в ближайшие три десятилетия увеличится более чем вдвое и к 2050 году составит в общей сложности 1,3 миллиарда. Результаты исследования ученых были представлены в журнале The Lancet.

Авторы работы проанализировали и обобщили все доступные эпидемиологические данные о распространенности диабета в мире. В общей сложности исследователи изучили более 27 тыс. источников, данные из которых собирались с 1990 по 2021 год.

«Используя инструмент моделирования, который учитывает социально-демографические факторы и ожирение, мы спрогнозировали распространенность диабета до 2050 года. По прогнозам нашей команды, к через 30 лет в каждой стране ожидается рост числа случаев заболевания. В регионах, которые, как ожидается, пострадают больше всего, включая Северную Африку и Ближний Восток, а также тихоокеанские островные государства, есть страны, где при сохранении нынешних тенденций в 2050 году диабет может быть у 1 из 5 человек. Среди пожилых людей в этих регионах распространенность диабета, как ожидается, будет еще выше», – объяснили авторы.

Исследователи отметили, что прогноз может не стать реальностью, если власти государств примут меры по профилактике заболевания.

Ранее ученые выявили случай, при котором жир на талии защищает от развития диабета.