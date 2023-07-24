Названы пять продуктов с наибольшим количеством пребиотиков

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Хосе (США) установили пять продуктов с наибольшим количеством пребиотиков. Это зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, свежие лук-порей и репчатый лук. Результаты исследования были представлены на международном конгрессе Американского общества питания Nutrition 2023.

Пребиотики – определенные виды клетчатки, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют ее рост и жизнедеятельность.

Употребление этих веществ помогает регулировать уровень сахара в крови, лучше усваивать минералы, а также усиливает иммунитет и способствует здоровому пищеварению.

В своей работе ученые оценили содержание пребиотиков в 8690 видах продуктов питания, используя ранее существовавшую научную литературу. Было обнаружено, что около 37% продуктов в базе данных содержат пребиотики. Зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, свежие лук-порей и репчатый лук содержали наибольшее количество пребиотиков — примерно 100-240 миллиграммов на грамм продукта (мг / г). Другие продукты, богатые пребиотиками, включают обжаренные луковые кольца, тушеный лук, коровий горох, спаржу. Они содержат около 50-60 мг/г.

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