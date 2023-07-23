Найден новый способ предсказания землетрясения за несколько часов

Сейсмологи из Калифорнийского университета обнаружили, что начало землетрясения можно предсказать с помощью GPS-станций. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Science.

В работе авторы проанализировали GPS-данные о смещении станций слежения перед 90 крупными землетрясениями. Обычно при сейсмическом событии литосферные плиты двигаются, поэтому ученые и анализировали данные о перемещении станций. Как оказалось, примерно за два часа до первого толчка станции начинают заметно перемещаться по линии разлома.

Исследователи продолжают изучать полученные данные и попробуют разработать методы фиксации предварительной фазы сдвига земной коры. Авторы предполагают, что развитие сети сейсмических станций, привязанных к GPS, позволит в будущем оперативно предсказывать начало и силу землетрясений. Двух часов, по расчетам исследователей, будет достаточно для начала эвакуации населения сейсмоактивного региона.

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