Найден новый способ поиска темной материи в космосе

Специалисты из Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми Министерства энергетики США проверили чувствительность нового оборудования, которое должно помочь в обнаружении темной материи. Результаты исследования были представлены в журнале Physical Review Letters.

Экспериментальное оборудование призвано найти гипотетические частицы – темные фотоны. Это элементарная частица, аналог фотонов для темной материи. Наряду с гравитацией, может оказаться «посредником» между обычной и темной материями, позволяя им взаимодействовать между собой. Теоретически темные фотоны могут быть обнаружены благодаря их возможному смешиванию с обычными фотонами и, как следствие, влиянию на взаимодействие известных частиц.

В исследовании ученых приняли сверхпроводящие радиочастотные резонаторы для фиксации обычных безмассовых фотонов и поиска перехода к темным фотонам из так называемого «темного сектора». В результате был установлен новый мировой рекорд, ограничивающий существование гипотетических частиц в определенном диапазоне масс.

Ранее ученые улучшили способ принятия внеземных сигналов.