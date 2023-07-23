Ученые выяснили, в каком случае может быть полезна стимуляция родов

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что стимуляция родов на 39-й неделе беременности может снизить риск неблагоприятных родовых исходов у женщин из плохих районов и у рожающих впервые. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Своевременными считаются роды, произошедшие с 37-й по 41-ю неделю беременности. 90% женщин рожают на сроке до 41 недели, но продолжаются споры о том, следует ли предлагать стимуляцию родов в 39 недель: некоторые исследования показывают, что это может снизить риск осложнений. Альтернатива стимуляции — выжидательная тактика, при которой женщине позволяют доносить плод до 41-42 недели.

Новое исследование показало, что выбор тактики может зависеть от социально-экономического положения женщины. Авторы работы проанализировали все случаи госпитализации матерей, зарегистрированные Национальной службой здравоохранения Англии в период с января 2018 года по март 2021 года. Всего в анализ были включены 501 072 женщины с беременностью с низким уровнем риска, которые еще не родили на сроке 39 недель. Из них 47 352 (9,5%) провели стимуляцию родов на 39-й неделе.

У 3,3% (1 555 из 47 352) женщин случился неблагоприятный перинатальный исход: смерть младецна, мертворождение и другие родовые осложнения. В группе выжидательной тактики у 3,6% женщин (16 525 из 453 720) был неблагоприятный перинатальный исход.

После корректировки данных исследователи обнаружили, что стимуляция родов принесла наибольшую пользу женщинам из более социально-экономически неблагополучных районов и тем, кто рожал первого ребенка. Авторы подчеркнули необходимость дополнительных исследований, чтобы точнее оценить риски и пользу стимуляции родов.

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