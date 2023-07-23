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Запуск спутников Starlink на орбиту отменили второй раз за неделю

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды

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Bill Ingalls/NASA via AP

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX с группой мини-спутников Starlink был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Согласно сообщению SpaceX, следующая попытка запуска может состояться вечером 23 июля. По информации портала Spaceflightnow, это может произойти около 23:09 UTC (2:09 мск понедельника).

В среду, 19 июля, запуск ракеты Falcon 9 уже был отменен за пять секунд до старта. Причина отмены не уточнялась.

4 июня пресс-служба компании SpaceX сообщала, что ракета-носитель Falcon 9 была успешно запущена в космос с 22 мини-спутниками Starlink на борту.

В мае Falcon 9 вывела на орбиту 56 интернет-спутников Starlink.

21 июля сообщалось, что основатель Tesla, SpaceX, OpenAI и владелец Twitter Илон Маск в течение суток потерял $18,4 млрд после обвала акций компании Tesla. До этого во время обсуждения отчета Tesla за второй квартал 2023 года бизнесмен заявил, что не понимает текущую экономическую обстановку в мире из-за ее частых изменений.

Ранее Илон Маск написал в Twitter, что пуком может надуть шину от автомобиля.

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