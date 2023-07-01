Стимуляция нерва может смягчить недержание у женщин

Врачи из Больницы в Эшфорде выяснили, что чрескожная стимуляция большеберцового нерва может смягчить недержание у женщин с гиперактивным мочевым пузырем. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Medicine.

В исследовании приняли участие 166 женщин с синдромом гиперактивного мочевого пузыря. Пациенткам проводилась стимуляция нерва один раз в неделю в течение 12 недель. 51 женщина из первоначальной группы закончила вторую фазу эксперимента, придя еще на 12 сеансов стимуляции в следующие шесть месяцев.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с исходным уровнем произошло значительное снижение императивных позывов к мочеиспусканию, ночных мочеиспусканий и недержания мочи и частоты на 29,8%, 29,8%, 31,0% и 33,8% соответственно. Значительное снижение частоты мочеиспускания (на 56,5%) также наблюдалось у пациенток, завершивших вторую фазу эксперимента.

Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – заболевание, при котором происходит спонтанное сокращение мышечной оболочки мочевого пузыря. Это сопровождается внезапными неотложными позывами к мочеиспуканию (императивными позывами), а также недержанием.

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