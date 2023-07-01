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Найден способ снизить смертность при характерном для пожилых переломе на 41%

Neurosurgery: операция при переломе второго шейного позвонка снижает риск смерти на 41%

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Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что хирургическая стабилизация перелома зубовидного отростка может снизить вероятность смерти на 41%. Исследование опубликовано в журнале Neurosurgery.

Переломы зубовидного отростка второго шейного позвонка, часто встречаются у пожилых пациентов после падения, а также у жертв ДТП. До сих пор неизвестно, является ли оптимальным хирургическое или консервативное лечение.

В новом исследовании ученые рассмотрели данные о лечении 296 пациентов Северо-западной мемориальной больницы в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2020 года. Их средний возраст составил 73 года. Во время госпитализации 22% были прооперированы, а 78% лечились консервативно.

Ученые выяснили, что с учетом возраста, пола, тяжести травмы, количества хронических заболеваний и наличия вредных привычек хирургическая стабилизация приводила к лучшим результатам.

При проведении операции у людей лучше срастались переломы, реже появлялись неврологические расстройства из-за повреждения спинного мозга (например, нарушения подвижности). Кроме того, у прооперированных вероятность умереть после реабилитации (примерно в течение года после операции) была на 41% меньше. 30-дневная смертность в группе консервативного лечения составила 13,8%, а в группе прооперированных — 1,7%.

Исследование показало, что хирургическое лечение следует рассматривать в качестве начальной терапии для многих пациентов.

«Учитывая рост частоты переломов зубовидного отростка у стареющего населения, мы считаем, что наши результаты могут помочь в принятии нейрохирургических решений для все более распространенной и сложной проблемы», — отметили исследователи.

Ранее ученые назвали новый возможный фактор риска деменции у женщин после менопаузы.

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