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Найден способ снизить риск деменции у пожилых с нарушениями сна

Behavioral Brain Research: физическая активность компенсирует вред недосыпа для мозга

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Shutterstock

Исследователи из Центра здорового старения Университета Мердока обнаружили, что физическая активность может компенсировать некоторые негативные последствия плохого сна для памяти и мышления. Результаты работы опубликованы в журнале Behavioral Brain Research.

В исследовании приняли участие 349 пожилых в возрасте около 73 лет. Ученые протестировали их навыки мышления и память, а также проверили мозг участников на наличие токсического мозгового белка бета-амилоида, который является ранним признаком болезни Альцгеймера.

Плохой сон у участников в целом был связан с ухудшением памяти и навыков мышления. Однако у более физически активных людей с расстройствами сна работа мозга страдала меньше. Кроме того, достаточный сон и физическая активность были связаны с меньшим уровнем бета-амилоида в мозге.

«В целом наши результаты показывают, что физическая активность может компенсировать некоторые негативные последствия плохого сна для памяти и мышления у пожилых людей. Однако из-за новизны этого исследования необходимы дальнейшие испытания, чтобы подтвердить наши выводы», — отметили ученые.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма старческой деменции. Ее развитие обычно занимает годы и даже десятки лет. Считается, что здоровое питание, отказ от вредных привычек и достаточная физическая активность могут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера или отсрочить появление симптомов.

Ранее ученые обнаружили, что высокая мышечная масса может защищать от болезни Альцгеймера.

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