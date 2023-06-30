Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телескоп NASA «Джеймс Уэбб» обнаружил самые ранние нити космической паутины

NASA: в галактике найдена нить космической паутины длиной три миллиона световых лет

close
100%
NASA

Астрономы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» нитевидное объединение десяти галактик, существовавшее через 830 миллионов лет после Большого взрыва. Специалисты считают, что в конечном итоге нить превратится в массивное галактическое скопление, сообщается на сайте NASA.

«Я был удивлен тем, насколько длинной и узкой является эта нить. Я ожидал найти что-то [необычное], но не ожидал такой длинной, отчетливо тонкой структуры», — рассказал Сяохуэй Фан, профессор астрономии из Аризонского университета в Тусоне и член команды исследователей.

Данное открытие было сделано в рамках реализации проекта ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment), основная цель которого заключается в изучении космической среды самых ранних черных дыр.

«Это одна из самых ранних нитевидных структур, которые люди когда-либо находили связанными с далеким квазаром», — добавил Файги Ван, астроном из Аризонского университета в Тусоне и ведущий автор исследования.

В общей сложности участники проекта будут наблюдать за 25 квазарами, которые существовали в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва  — времени, известного как эпоха реионизации.

Ранее зонд MAVEN передал ультрафиолетовые изображения Марса. Эти снимки были сделаны в 2022 и 2023 годах, в моменты, когда Красная планета находилась на противоположных концах орбиты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях