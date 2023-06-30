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В Республике Тыва выявлен случай сибирской язвы у человека

Роспотребнадзор: в Республике Тыва выявлен случай сибирской язвы у человека

У жителя Республики Тыва выявлено заражение сибирской язвой, пациент госпитализирован. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва.

Специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно начато эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция. Ситуация находится на контроле Службы.

К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор напоминает: сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

Для исключения риска инфицирования Роспотребнадзор рекомендует избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли.

Ранее в Тыве был зафиксирован случай сибирской язвы у крупного рогатого скота.

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