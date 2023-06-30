Организаторы решили перенести авиасалон МАКС

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) запланировано на 2024 год вместо 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Уточняется, что МАКС также состоится в 2025 году.

Согласно сообщению в Telegram-канале мероприятия, в настоящее время авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, которые представляют дружественные страны. На Авиасалоне МАКС традиционно будут представлены разработанные в России самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, агрегаты и системы, а также ракеты-носители и космические аппараты различного класса и назначения.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.