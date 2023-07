Арктические мхи и лишайники могут превратиться из поглотителей метана в его производителей

Бактерии, мхи и лишайники, обитающие в Арктике и Антарктике, способны превратиться из поглотителей метана в его производителей, установили сибирские ученые. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в сборнике конференции Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes.

Ученые из Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН», Института леса им. Сукачева СО РАН совместно с учеными Сибирского федерального университета (СФУ) провели исследования в тундровых экосистемах дельты реки Лены (Якутия) и острова Кинг-Джордж (Южная Антарктида). Специалисты установили, что на островах в дельте реки Лена мхи и лишайники вне зависимости от сезона и влажности потребляли метан, тогда как увеличение влажности на острове Кинг-Джордж в Антарктике до 60% превращало сообщества бактерий с лишайниками и мхами из поглотителей в производителей метана. Исключением стали мхи видов Sanionia sp и Campylium sp, которые игнорировали изменение влажности и продолжали перерабатывать метан.

Дополнительное выделение метана повышает риски глобального потепления, так как он является третьим по значимости парниковым газом в атмосфере. Его вклад в глобальное потепление — 5-10%, однако парниковая активность в 25-30 раз больше, чем у углекислого газа. Кроме того, темпы роста концентраций метана — в три-четыре раза выше.

Так как глобальное потепление влияет на ускорение таяния вечной мерзлоты, происходит высвобождение органического углерода и выброс метана в атмосферу. Микробные сообщества, производящие метан в симбиозе с мхами и лишайниками, могут еще увеличить его объем, что грозит дальнейшим повышением температуры, считают исследователи.

