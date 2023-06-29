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Названы семь факторов риска колоректального рака у мужчин до 49 лет

Cancer Prev Res: имеющим факторы риска раннего рака толстой кишки мужчинам нужен скрининг

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Ученые из Института Регенстрифа выявили семь факторов риска раннего колоректального рака (рака толстой или прямой кишки) у мужчин в возрасте до 49 лет. Исследование опубликовано в журнале Cancer Prevention Research.

Исследователи проанализировали данные 600 мужчин с ненаследственным колоректальным раком, а также 2400 здоровых мужчин. Все участники были ветеранами США в возрасте от 35 до 49 лет.

Первоначально ученые нашли 15 переменных, связанных с ранним началом колоректального рака, но затем сократили список до семи факторов риска, которые легче использовать во врачебной практике.

Среди них оказались старший возраст, низкий социально-экономический статус, хронические заболевания, употребление алкоголя и наличие родственников первой или второй степени родства с колоректальным раком.

Риск колоректального рака был несколько ниже у мужчин, принимающих статины (лекарства для снижения уровня холестерина в крови) или нестероидные противовоспалительные препараты (например, аспирин или ибупрофен). Поэтому отсутствие приема этих лекарств ученые также отнесли к факторам риска раннего колоректального рака среди мужчин.

Риск колоректального рака у мужчин в два раза выше, чем у женщин в любой возрастной категории. В последние годы заболеваемость колоректальным раком и смертность от него снижаются среди лиц в возрасте 50 лет и старше, что может быть связано с большим распространением программ скрининга. При этом заболеваемость растет среди лиц моложе 50 лет.

Ученые считают, что мужчинам в возрасте до 45 лет, имеющим выявленные факторы риска, стоит рассмотреть возможность неинвазивного скринингового теста, например, анализа кала на скрытую кровь.

Ранее ученые выяснили, что при готовке на газовой плите в воздух выделяются вещества, повышающие риск развития некоторых видов рака крови.

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