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Биологи нашли способ борьбы с возникающим при старении ожирением

Aging: ограничение аминокислоты метионина в диете помогло пожилым мышам сбросить вес

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что диета с низким содержанием аминокислоты метионина обращает вспять связанное со старением ожирение у мышей. Исследование опубликовано в журнале Aging.

15 самцов мышей линии в возрасте 12–18 месяцев с возрастным ожирением были разделены на три группы. Группе 1 давали обычную диету, а также дважды в день вводили клетки бактерий E. coli (кишечной палочки) через желудочный зонд. Группе 2 давали обычную диету, а также дважды в день вводили через желудочный зонд бактерии E. coli, которые выделяли разрушающий метионин фермент (метиониназу). Группе 3 ограничили потребление метионина из еды. Этой аминокислотой богаты различные виды мяса, молочные продукты (особенно сыр и йогурт), а также в бобовых и семенах тыквы.

Введение выделяющих метиониназу бактерий или диета с дефицитом метионина снижали уровень метионина в крови и приводили к значительной потере веса в течение 14 дней. При этом эффект был выраженнее в группе, получавшей пищу с пониженным содержанием метионина.

Использованный учеными подход может быть эффективным методом борьбы со старческим ожирением, но требует проверки в более масштабных испытаниях, в том числе с участием людей.

Ранее ученые выяснили, что предоставление качественных продуктов малоимущим семьям снижает риск ожирения у детей.

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