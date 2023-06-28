В МГМУ им. Сеченова создали метод лечения геморроя без боли

Врачи Первого МГМУ имени Сеченова разработали разработали малоинвазивную и безболезненную методику удаления геморроя с помощью рассечения тканей электроэнергией в потоке газа аргона. При этом аппарат для коагуляции не прикасается к тканям, что исключает инфицирование раны или кровотечение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Врачи Клиники факультетской хирургии №2 Университетской клинической больницы №4 Сеченовского Университета первыми в России применили аргоноплазменную коагуляцию, бережно воздействующую на ткани без прикосновения к ним аппарата. Рассечение узла происходит с помощью электроэнергии, но не в обычной среде, а в потоке газа аргона. Скальпелем при этом служит аргоно-плазменный коагулятор. Факел аргоновой плазмы сильно нагревает ткани: они буквально сгорают, но при этом не выделяется ни дыма, ни запаха. Такое воздействие уничтожает микробы, поэтому риск инфекционных осложнений минимален.

«Самые популярные на сегодня способы удаления геморроя — это геморроидэктомия Миллигана-Моргана (единовременное иссечение всех геморроидальных узлов вместе с подлежащими тканями), предложенная еще в прошлом веке, а также ее модификации. Успех операции зависит от двух факторов: как врачи относятся к тканям, с которыми работают, и какими инструментами производится удаление узлов. Опыт показал, что чем меньше прикасаешься к тканям человека, чем меньше оставляешь у него всяких швов, клипс и так далее, тем меньше у пациента проявляется болевой синдром», — рассказал «Газете.Ru» хирург, колопроктолог, онколог, заведующий хирургическим отделением №2 УКБ №4, доцент кафедры факультетской хирургии №2 им. Г.И. Лукомского Сергей Ефетов.

При процедуре сосуды запаиваются после удаления геморроидального узла, что практически до нуля снижает риск послеоперационного кровотечения. Диаметр геморроидальных сосудов составляет в среднем 2 мм, а аргоноплазменная коагуляция позволяет коагулировать сосуды до 5 мм, объяснил Ефетов.

Испытание процедуры на пациентах показало, что по сравнению с обычной монополярной коагуляцией, которая на сегодняшний день также является распространенным методом лечения геморроя, болевой синдром был значительно меньше — пациенты каждый день отмечали свой уровень боли по 10-балльной визуально-аналоговой шкале. Они смогли покинуть клинику на следующий день после лечения. В настоящее время готовятся документы на патент.

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