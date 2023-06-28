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Врачи спасли щитовидную железу жительницы Приморья с гарпуном в шее

Медики спасли щитовидную железу женщины с гарпуном в шее в Приморском крае

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Врачам в Приморье удалось спасти щитовидную железу женщине, которая была ранена гарпуном в шею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным ведомства, сосед по даче выстрелил из гарпуна в пострадавшую. Операция прошла успешно, орган удалось сохранить. Медики считают такое ранение смертельным, но стрела не задела жизненно важные органы.

«Под общей анестезией была проведена ревизия раны, частично была повреждена щитовидная железа, после удаления инородного тела железу удалось сохранить. Операция длилась полтора часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей», — пояснили в Минздраве.

Ранее РИА Новости сообщало, что тяжело ранивший людей житель Приморского края воровал электричество у своих соседей по даче.

Прокуратура сообщала, что в поселке Трудовое мужчина, используя горючую жидкость, нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю, а затем стрелой пробил шею женщине.

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