«Движение первых» занялось покорением космоса

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с логотипом «Движения Первых» (цифрой 1 и словом «Первые») во вторник, 27 июня, успешно стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба объединения.

Ракета доставит на околоземную орбиту гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» и свыше 40 российских и иностранных малых спутников. Среди них – 16 кубсатов (сверхмалых искусственных спутников для исследования космоса) проекта Space-Pi по программе «Дежурный по планете», финалисты которой работали над космическими проектами под руководством ведущих экспертов космической отрасли. Участниками программы стали школьники 7-11 классов, которые занимаются изучением Земли с помощью данных со спутников.

«Не так давно под парусом Первых наши ребята, курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, приняли участие в Параде Парусов на Дне города Петрозаводска, в Новосибирске курсирует Молодежный трамвай Первых. И вот теперь мы покоряем новую стихию», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Так, в космос отправились научно-образовательные наноспутники 9 университетов, 4 частных компаний и 1 школы. Один из них – спутник «УмКА-1», разработанный учениками и специалистами подмосковной школы №29 города Подольска. Их аппарат оснащен настоящим светосильным телескопом «Лептонар-20955К» и астрономической камерой PlayerOne Saturn-C SQR для осуществления съемки небесных тел с орбиты Земли.

Кроме того, в космос отправился спутник «Ахмат-1», созданный студентами и специалистами Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова и оснащенный модулем для мониторинга местоположения воздушных судов.

Спутник «Нанозонд-1» Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева несет на борту сделанный в Зеленограде (МИЭТ, Завод ПРОТОН) первый в мире зондовый микроскоп для открытого космоса, который будет ловить и анализировать микро- и нано- метеориты и частицы пыли на орбитах Земли с целью оценки их опасности для космических аппаратов.

Напомним, научное направление «Движения Первых» продолжает работу над проектом «Открытый космос», участниками которого могут стать школьники от 6 лет и студенты колледжей. В 2020-2022 годах в проекте приняли участие более 5 тысяч школьников, а 19 проектов кубсатов, разработанных учениками, уже запущены на орбиту.