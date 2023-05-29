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Сексологи выяснили, почему женатые люди изменяют и мучает ли их вина

Archives of Sexual Behavior: женатые люди изменяют даже при хороших отношениях с супругом

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Shutterstock

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что женатые люди не жалеют об изменах и считают, что удовлетворение перевешивает возможные риски. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

Авторы работы провели опрос среди почти 2000 пользователей Ashley Madison, популярного веб-сайта для людей, ищущих внебрачные связи. От 20 до 25% женатых людей и от 33 до 50% молодых людей, состоящих в отношениях, сообщили, что занимались сексом вне отношений.

Кроме того, большинство мужчин и женщин, которые изменяют своим супругам, не сожалеют об этом романе и считают, что они приносят сексуальное и эмоциональное удовлетворение. Большинство участников опроса были мужчинами среднего возраста, а также большинство из них сообщили о глубокой любви к своему супругу и об отсутствии серьезных проблем в отношениях, например, недостатка взаимной любви.

Однако около половины участников также сообщили о том, что не были сексуально заинтересованы в своих супругах. Фактически, сексуальная неудовлетворенность была названа основной причиной измены.

Это открытие бросает тень на популярную теорию о том, что люди изменяют, потому что их брак в корне нездоровый, неспокойный или эмоционально неудовлетворительный.

«Мы не видим здесь веских доказательств того, что интрижки людей связаны с более низким качеством отношений или более низкой удовлетворенностью жизнью. Иногда люди изменяют, даже если их отношения довольно хорошие», — объяснили ученые.

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