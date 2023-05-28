Медики установили связь между стрессом и рассеянным склерозом

Ученые из Мичиганского университета считают, что вспышки рассеянного склероза вызваны стрессом. Результатами своего исследования специалисты поделились в статье, опубликованной журналом Brain And Behavior.

Это неизлечимое заболевание, поражающее головной и спинной мозг. Оно может вызывать трудности при ходьбе и мышечные спазмы, а также ухудшение зрения, боль в глазах, недержание мочи и депрессию.

У большинства пациентов с рассеянным склерозом эти симптомы иногда пропадают на несколько месяцев, а затем возвращаются назад. Исследователи полагают, что они обнаружили четкую связь между стрессом и обострениями проблем.

Ученые из Мичиганского университета изучили характер симптомов у более чем 700 пациентов с рассеянным склерозом. Они обнаружили, что у тех, кто пережил стрессовые события (бедность, жестокое обращение и развод) значительно чаще наблюдались частые, тяжелые вспышки симптомов заболевания.

«Результаты нашего исследования помогут разработать тактики борьбы с рецидивом заболевания: например, психотерапию и использование успокоительных препаратов. Это поможет уменьшить воздействие стресса и улучшить самочувствие пациентов», – считают авторы.

Пока неясно, почему стресс способствует ухудшению симптомов рассеянного склероза. Ответ на этот вопрос ученые будут искать в своих будущих исследованиях.