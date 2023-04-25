Аллерголог Феденко объяснила, чем атопический дерматит отличается от экземы

Атопический дерматит и экзема – это заболевания кожи, которые часто принимают за один и тот же недуг. Однако, по словам аллерголога, профессора, заведующего отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Елены Феденко, эти патологии имеют абсолютно разную природу.

«Это абсолютно разные заболевания, экземой занимаются исключительно дерматологи. И ничего общего с атопическим дерматитом и с аллергией экзема не имеет», – отметила Феденко.

Атопический дерматит – генетически обусловленное заболевание, которое относят к аллергическим болезням кожи. Оно характеризуется хроническим рецидивирующим течением и высыпаниями, зачастую носит тяжелый характер за счет распространения поражения на всю поверхность кожного покрова, мокнутия, присоединения инфекции; больные испытывают очень сильный зуд, у них нарушен сон, часто утрачена трудоспособность, заболевание существенно ухудшает качество жизни.

Кроме экземы дерматит также путают с так называемыми «почесухами». Однако для опытного врача диагностика труда не составляет.

«Пруригинозную (узловатую) форму атопического дерматита иногда можно спутать с узловатой почесухой, но специалист ее отличит», – отметила Феденко.

Подробнее о том, какие заболевания сопровождают атопический дерматит, какие анализы не нужно сдавать людям с этим заболеванием, и как сейчас его лечат— в материале «Газеты.Ru».