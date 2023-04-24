Xinhua: КНР запустит аппарат «Тяньвэнь-2» в 2025 году для сбора образцов с астероида

Главный конструктор космической миссии «Тяньвэнь-2» Китая Чжан Жунцяо заявил, что КНР планирует запустить одноименный космический аппарат примерно в 2025 году с целью сбора образцов с околоземного астероида и для изучения кометы. Об этом сообщает Xinhua

По словам Чжана, основная цель миссии заключается в отправке зонда к околоземному астероиду 2016HO3 для сбора образцов. После этого аппарат направят для изучения кометы в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

«В случае успеха, это будут первые образцы, собранные Китаем в межпланетном пространстве», — сказал конструктор.

Ранее сообщалось, что Китай 13 марта успешно запустил на орбиту спутник дистанционного зондирования Horus-2. Запуск был осуществлен благодаря ракете CZ-2C («Чанчжэн-2-цэ») в 12.02 по пекинскому времени (07.02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китайской Народной Республики.