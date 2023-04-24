Китайцы обнародовали облик ракеты-«клона» Starship Илона Маска

В Китае презентовали проектный облик полностью многоразовой сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9». Об этом сообщил в Twitter репортер Тоби Ли, специализирующийся на китайской космической программе.

К своему сообщению он приложил фотографию с Международной конференции по исследованию дальнего космоса, проходящей 22-27 апреля в китайском городе Хэфэй. На фотографии виден стенд, подписанный DSEL — Лабораторией исследования дальнего космоса, созданной Китайским национальным космическим управлением (CNSA).

«Китайское космическое агентство только что выпустило проект полностью многоразового варианта «Чанчжэн-9». Испытательные полеты запланированы на 2033 год, заявляет агентство. Что бы ни говорили о сходстве дизайна со Starship от SpaceX, но я просто рад, что CNSA стремится к полному повторному использованию [обеих ступеней]. В отличие от почти всех остальных», — написал Ли.

Изображенная справа ракета действительно очень похожа на Starship, которая недавно взорвалась на летных испытаниях. В первую очередь, сходство обеспечивают четыре аэродинамических руля на верхней ступени, с помощью которых Starship управляет траекторией при спуске в атмосфере. Также видны аэродинамические рули в верхней части нижней ступени. Несмотря на очевидное внешнее сходство, ракета может не быть «клоном» Starship и обладать совершенно другой конструкцией, повторяя лишь расположение рулей.

close 100% SpaceX/Global Look Press

«Чанчжэн-9» — это проектируемая сверхтяжелая китайская ракета, которая должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 130 тонн. По изначальным планам она должна была быть одноразовой, но постепенно в конструкцию вносились значительные изменения.

Подробно об особенностях и задачах Starship можно прочитать в материале «Газеты.Ru».