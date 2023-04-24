Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медики предложили революционный метод продления времени хранения легких для трансплантации

close
100%
Unsplash

Ученые из Университета Торонто установили, что хранение донорских легких для трансплантации при температуре 10 градусов Цельсия заметно увеличивает продолжительность «жизни» органа. Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine Evidence.

Стандартное хранение легким предполагает соблюдение температурного режима около четырех градусов Цельсия со льдом. Такой вариант позволяет хранить легкие до восьми часов — после этого периода времени легкие опасно трансплантировать из-за высокого риска первичной дисфункции трансплантата (ПДТ). Она представляет собой потенциально летальное повреждение хрупких трансплантированных легких, возникающее в первые дни после операции по трансплантации и поражающее более половины реципиентов трансплантата легкого.

Новый способ ученых из Торонто продлевает время хранения органа в четыре раза. Испытание проходило в течение полутора лет: ученые набрали выборку из 70 пациентов, которым пересадили легкие, хранившиеся по новому методу. После операции авторы наблюдали за состоянием пациентов. Ни у одного из них не развилась первичная дисфункция трансплантата.

Увеличение времени хранения позволяет доставлять жизнеспособные донорские легкие с больших расстояний. Операции по пересадке могут стать плановыми процедурами, что повысит шансы выживаемости людей, ожидающих трансплантации.

«Наши результаты — революционны. Мы по-прежнему наблюдаем острую нехватку органов. Людей, которые умирают в списке ожидания, крайне много. Поэтому наше открытие – это большое достижение, которое изменит трансплантологию», – отметили авторы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях