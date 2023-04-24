Медики предложили революционный метод продления времени хранения легких для трансплантации

Ученые из Университета Торонто установили, что хранение донорских легких для трансплантации при температуре 10 градусов Цельсия заметно увеличивает продолжительность «жизни» органа. Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine Evidence.

Стандартное хранение легким предполагает соблюдение температурного режима около четырех градусов Цельсия со льдом. Такой вариант позволяет хранить легкие до восьми часов — после этого периода времени легкие опасно трансплантировать из-за высокого риска первичной дисфункции трансплантата (ПДТ). Она представляет собой потенциально летальное повреждение хрупких трансплантированных легких, возникающее в первые дни после операции по трансплантации и поражающее более половины реципиентов трансплантата легкого.

Новый способ ученых из Торонто продлевает время хранения органа в четыре раза. Испытание проходило в течение полутора лет: ученые набрали выборку из 70 пациентов, которым пересадили легкие, хранившиеся по новому методу. После операции авторы наблюдали за состоянием пациентов. Ни у одного из них не развилась первичная дисфункция трансплантата.

Увеличение времени хранения позволяет доставлять жизнеспособные донорские легкие с больших расстояний. Операции по пересадке могут стать плановыми процедурами, что повысит шансы выживаемости людей, ожидающих трансплантации.

«Наши результаты — революционны. Мы по-прежнему наблюдаем острую нехватку органов. Людей, которые умирают в списке ожидания, крайне много. Поэтому наше открытие – это большое достижение, которое изменит трансплантологию», – отметили авторы.