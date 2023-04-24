Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Роскосмосе» не исключили совместные пилотируемые программы России и Китая

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев допустил совместное участие России и Китая в пилотируемых программах в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас у них работает китайская космическая станция, так что в будущем мы планируем создавать вместе сначала автоматические средства и, может быть, совместно использовать дальний космос и Луну, а на следующем этапе, наверное, и в пилотируемой программе тоже», — заявил Крикалев.

Он отметил, что в будущем данные совместного российско-китайского проекта лунной станции могут быть использованы для пилотируемой программы.

Крикалев также подчеркнул, что Россия и Китай проводят переговоры по сотрудничеству в рамках российской орбитальной станции.

В феврале Крикалев заявил, что вариант размещения российских космонавтов с неисправного «Союза МС-22» на Crew Dragon был расценен как рискованный, поэтому в корпорации отказались от предложения США. Крикалев отметил, что предложенный американскими специалистами вариант был теоретически осуществим, однако на практике были выявлены риски для экипажа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях