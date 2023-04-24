В «Роскосмосе» не исключили совместные пилотируемые программы России и Китая

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев допустил совместное участие России и Китая в пилотируемых программах в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас у них работает китайская космическая станция, так что в будущем мы планируем создавать вместе сначала автоматические средства и, может быть, совместно использовать дальний космос и Луну, а на следующем этапе, наверное, и в пилотируемой программе тоже», — заявил Крикалев.

Он отметил, что в будущем данные совместного российско-китайского проекта лунной станции могут быть использованы для пилотируемой программы.

Крикалев также подчеркнул, что Россия и Китай проводят переговоры по сотрудничеству в рамках российской орбитальной станции.

В феврале Крикалев заявил, что вариант размещения российских космонавтов с неисправного «Союза МС-22» на Crew Dragon был расценен как рискованный, поэтому в корпорации отказались от предложения США. Крикалев отметил, что предложенный американскими специалистами вариант был теоретически осуществим, однако на практике были выявлены риски для экипажа.