Врачи разработали приложение, предсказывающее риск остеоартрита по видео теста «сядь-встань»

Ученые из Стэнфордского университета разработали приложение для оценки риска остеоартрита в домашних условиях с помощью теста «сядь-встань». Исследование опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

Заболевания опорно-двигательного аппарата затрагивают более 1,5 миллиарда человек во всем мире. Выявление этих проблем на ранней стадии потенциально может предотвратить серьезные расстройства, но доступно мало количественных и объективных тестов для оценки здоровья опорно-двигательного аппарата.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали онлайн-инструмент, который может анализировать записанные пользователем домашние видеоролики. Инструмент оказался достаточно чувствительным, чтобы прогнозировать общее состояние здоровья и риск остеоартрита коленного или тазобедренного суставов.

Оценка основана на тесте «сядь-встань». Пациенту нужно сесть, а затем со скрещенными руками встать и снова сесть. Этой действие нужно повторить пять раз и снять на видео. Более медленное вставание может указывать на снижение силы нижней части тела. Приложение также анализирует позу человека: углы между суставами и скорость различных частей тела во время движения.

Приложение протестировали на 405 участниках. Их возраст колебался от 18 до 96 лет, средний возраст составил 37,5 лет. Подобно предыдущим лабораторным и клиническим исследованиям, новая работа показала, что больший наклон вперед при вставании связан с повышенным риском остеоартрита. Это наблюдение было справедливо даже при учете возраста, пола и индекса массы тела.