Ученые нашли способ улучшить здоровье влагалища

Ученые из Женского университета Ихва выяснили, что пероральные пробиотики с лактобактериями могут улучшить микробиом влагалища у женщин с дисбиозом, в том числе и бессимптомным. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Здоровье влагалища связано с бактериями, составляющими микробиом органа. Считается, что высокая численность лактобактерий (Lactobacillus) важна для предотвращения проникновения патогенных микробов во влагалище. Виды Lactobacillus также играют существенную роль в снижении восприимчивости к инфекциям, передающимся половым путем. Молочная кислота, вырабатываемая видами Lactobacillus, повышает кислотность вагинальной среды и проявляет иммуномодулирующие, противовирусные и противомикробные свойства.

При дисбактериозе происходит снижение численности видов Lactobacillus и увеличение численности анаэробных бактерий, которые могут привести к воспалению во влагалище и инфекциям мочевыводящих путей. Ученые предположили, что, пероральное введение пробиотиков, содержащих виды Lactobacillus, может уменьшить дисбиоз во влагалище.

В новом исследовании авторы использовали пробиотики из комбинации штаммов трех видов лактобактерий: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri и Lactobacillus rhamnosus.

Результаты показали, что у 60% женщин с серьезным дисбиозом снизились баллы дисбиоза после двух трехнедельных курсов пробиотиков. Эффект наблюдался в том числе у женщин без симптомов дисбиоза.