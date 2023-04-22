Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Current Biology: у круглых червей и людей за удовольствие от еды отвечает один механизм

close
100%
Stacy Levichev

Ученые из Орегонского университета выяснили, что черви, как и люди, сильно хотят поесть после употребления марихуаны, что доказывает древность эндоканнабиноидной системы у живых организмов. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Одним из наиболее известных эффектов употребления марихуаны является сильное повышение аппетита. В новом исследовании ученые давали круглым червям C. elegans высокие дозы анандамида — вещества, содержащегося в марихуане, и изучали их реакцию на пищу. Аскариды питаются бактериями в разлагающихся растениях.

Затем ученые предложили червям пять типов бактерий. Эти бактерии отличались тем, насколько быстро они вызывают рост нематод после поедания. Команда обнаружила, что черви после обработки анандамидом быстро пожирали бактерии, способствующие росту, и почти не трогали другие. Результаты означают, что анандамид заставляет червей не только предпочитать стимулирующую рост пищу, но и быстро ее поедать.

Затем биологи заменили рецептор червей к анандамиду на человеческий и повторили эксперимент, получив тот же результат.

«Каннабиноидные рецепторы червей и людей взаимозаменяемы. Это подчеркивает общность эффектов каннабиноидов у нематод и человека, несмотря на разделяющие их 500 миллионов лет эволюции», — объяснили ученые.

Открытие ученых предполагает, что эндоканнабиноидная система, вероятно, выполняет аналогичные функции у многих видов животных, и что эти функции являются ключом к выживанию этих видов. Среди этих ключевых функций есть те, которые связаны с контролем потребления пищи и, в частности, с «гедонистическим питанием», то есть тягой к вкусной, калорийной пище.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях