Current Biology: у круглых червей и людей за удовольствие от еды отвечает один механизм

Ученые из Орегонского университета выяснили, что черви, как и люди, сильно хотят поесть после употребления марихуаны, что доказывает древность эндоканнабиноидной системы у живых организмов. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Одним из наиболее известных эффектов употребления марихуаны является сильное повышение аппетита. В новом исследовании ученые давали круглым червям C. elegans высокие дозы анандамида — вещества, содержащегося в марихуане, и изучали их реакцию на пищу. Аскариды питаются бактериями в разлагающихся растениях.

Затем ученые предложили червям пять типов бактерий. Эти бактерии отличались тем, насколько быстро они вызывают рост нематод после поедания. Команда обнаружила, что черви после обработки анандамидом быстро пожирали бактерии, способствующие росту, и почти не трогали другие. Результаты означают, что анандамид заставляет червей не только предпочитать стимулирующую рост пищу, но и быстро ее поедать.

Затем биологи заменили рецептор червей к анандамиду на человеческий и повторили эксперимент, получив тот же результат.

«Каннабиноидные рецепторы червей и людей взаимозаменяемы. Это подчеркивает общность эффектов каннабиноидов у нематод и человека, несмотря на разделяющие их 500 миллионов лет эволюции», — объяснили ученые.

Открытие ученых предполагает, что эндоканнабиноидная система, вероятно, выполняет аналогичные функции у многих видов животных, и что эти функции являются ключом к выживанию этих видов. Среди этих ключевых функций есть те, которые связаны с контролем потребления пищи и, в частности, с «гедонистическим питанием», то есть тягой к вкусной, калорийной пище.