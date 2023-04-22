Live Science: у побережья Африки впервые заметили редкого дельфина-альбиноса

Чрезвычайно редкий дельфин-альбинос замечен в Африке, возможно, впервые в истории. Об этом сообщает Live Science.

Полностью белого детеныша дельфина 4 апреля увидели молодожены в день своей свадьбы с судна для наблюдения за китами. Ученые подтвердили, что это первое зарегистрированное наблюдение афалин-альбиносов в Африке.

Детеныш находился в стае из примерно 200 дельфинов. По оценкам ученых, его возраст составляет около месяца, а длина тела — один метр.

Альбинизм — это генетическое заболевание, при котором у животных не вырабатывается пигмент меланин, придающий цвет их коже, меху, перьям и глазам. В результате животные-альбиносы имеют белый цвет и розовые глаза. Для многих животных альбинизм может значительно снизить их шансы на выживание, поэтому альбинизм остается очень редким в дикой природе и чаще встречается в зоопарках. Это связано с тем, что белые животные заметны для хищников. Но у дельфинов мало естественных врагов — это в основном косатки и крупные акулы, успех охоты которых мало зависит от цвета добычи. Поэтому обнаруженный у побережья Африки детеныш имеет высокие шансы на выживание.

Это не первый случай обнаружения дельфина-альбиноса. В июне 2017 года 3-летний дельфин-альбинос (Grampus griseus) был замечен плавающим со своей мамой в калифорнийском заливе Монтерей.