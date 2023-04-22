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Археологи нашли клад монет, который мог спрятать древнеримский солдат во время войны

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Franco Sammartino

Ученые нашли клад римских монет возрастом две тысячи лет, который мог быть спрятан солдатом во время кровавой гражданской войны в Италии. Об этом сообщает Live Science.

Археологи нашли клад из 175 серебряных монет, римских денариев, что сегодня эквивалентно десяткам тысяч долларов. Деньги были спрятаны в терракотовый горшок и определенно были закопаны намеренно. Исследователи обнаружили клад в 2021 году, но держали открытие в секрете, чтобы можно было полностью исследовать место находки.

Монеты датируются 82 годом до н.э. — примерно в это время Италия была охвачена гражданской войной. Район, где нашли клад, вероятно, в то время был покрыт лесом. Рядом с кладом не нашли никаких артефактов, но примерно в километре обнаружили остатки римской фермы.

Учитывая, что за монетами не вернулся хозяин, ученые предположили, что клад мог быть спрятан римским солдатом, который затем погиб в бою. Но историк Федерико Сантанджело, профессор из Университета в комментарии для Live Science заявил, что монеты могли быть спрятаны бизнесменом, который хотел сохранить свои деньги в безопасности в неспокойные времена. Возможно, впоследствии он просто не смог их найти.

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