Археологи нашли клад монет, который мог спрятать древнеримский солдат во время войны

Ученые нашли клад римских монет возрастом две тысячи лет, который мог быть спрятан солдатом во время кровавой гражданской войны в Италии. Об этом сообщает Live Science.

Археологи нашли клад из 175 серебряных монет, римских денариев, что сегодня эквивалентно десяткам тысяч долларов. Деньги были спрятаны в терракотовый горшок и определенно были закопаны намеренно. Исследователи обнаружили клад в 2021 году, но держали открытие в секрете, чтобы можно было полностью исследовать место находки.

Монеты датируются 82 годом до н.э. — примерно в это время Италия была охвачена гражданской войной. Район, где нашли клад, вероятно, в то время был покрыт лесом. Рядом с кладом не нашли никаких артефактов, но примерно в километре обнаружили остатки римской фермы.

Учитывая, что за монетами не вернулся хозяин, ученые предположили, что клад мог быть спрятан римским солдатом, который затем погиб в бою. Но историк Федерико Сантанджело, профессор из Университета в комментарии для Live Science заявил, что монеты могли быть спрятаны бизнесменом, который хотел сохранить свои деньги в безопасности в неспокойные времена. Возможно, впоследствии он просто не смог их найти.