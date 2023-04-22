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Археологи выяснили, что викинги торговали древесиной из Северной Америки

Antiquity: викинги завозили в Гренландию древесину из Северной Америки до XIV века

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Wikimedia Commons

Ученые из Университета Исландии выяснили, что скандинавские мореплаватели завозили древесину из Северной Америки в Гренландию. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Гренландия была заселена норвежскими и исландскими мореплавателями в 985 или 986 году нашей эры. Поселенцы основали две колонии на юго-западном побережье. Здесь ученые обнаружили куски древесины, датируемые XI-XIV веками нашей эры.

С помощью анализа древесины ученые показали, что 0,27% древесины были однозначно импортными, включая дуб, бук, болиголов и сосну. Еще 25% от общего объема древесины приходилось либо на импорт, либо на прибитые к берегу деревья, включая лиственницу, ель, сосну обыкновенную и пихту.

Поскольку болиголов и сосна в то время не встречались в Северной Европе, ученые предположили, что их завезли из Северной Америки. Это также подтверждается скандинавскими сагами, в которых описывается, как Лейф Эрикссон и другие мореплаватели привозили древесину из Винланда (колонии викингов в Северной Америке) в Гренландию.

Из-за ограниченных ресурсов в Гренландии давно предполагалось, что колонисты импортировали железо и дерево издалека, что и подтвердила работа ученых. Результаты исследования также означают, что гренландцы ходили до Америки по крайней мере до XIV века.

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