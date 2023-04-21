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Путин поручил предложить изменения в Стратегию научно-технологического развития РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию поручил представить предложения по внесению изменений в Стратегию научно-технологического развития России с учетом прогнозируемых вызовов до 15 октября. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию: представить предложения по внесению в Стратегию научно-­технологического развития Российской Федерации изменений, исходя из необходимости», — сказано в сообщении.

Также, согласно информации Кремля, президент поручил разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ и проектов государственного значения.

Отмечается, что оба поручения должны быть выполнены до 15 октября.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса.

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