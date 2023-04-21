Ученые нашли способ взбодриться для работников ночной смены

Ученые из Университета Макгилла выяснили, что медсестры, подвергающиеся 40-минутному воздействию яркого света перед ночной сменой, чувствуют себя менее уставшими и совершают меньше ошибок на работе. Исследование опубликовано в журнале Sleep Health.

В исследовании приняли участие почти 60 медсестер. Они работали по графику, в котором в течение недели чередовались дневные и ночные смены. В течение 10 дней медсестры в экспериментальной группе допустили в общей сложности 21 ошибку, включая назначение неправильной дозы лекарств и случайные уколы иглой.

40-минутное воздействие ярким светом с помощью специального переносного светового короба перед ночной сменой медсестры снизило частоту ошибок на 67% — до семи ошибок. Это подтвердило результаты предыдущего исследования, в котором количество ошибок снизилось на 62%.

Медсестры также сообщали о меньшей утомляемости и лучшем качестве сна. Как отметили авторы, стоимость медицинских ошибок в Северной Америке оценивается в десятки миллиардов долларов в год. Ученые считают, что их результаты могут быть применимы и к другим людям, работающим в ночные смены.