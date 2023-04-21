Critical Care: околосмертные переживания встречаются у 15% пациентов реанимации

Ученые из из университетов Льежа (Бельгия) и Лаваля (Канада) определили основные типы околосмертных переживаний среди выживших в отделении интенсивной терапии и оценили влияние этого опыта на качество жизни. Результаты опубликованы в журнале Critical Care.

Исследование 126 пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии не менее чем на 7 дней, показало, что 19 пациентов (15%) сообщили о пережитых околосмертных переживаниях.

Ученые считают, что появление этих переживаний, по-видимому, усиливается склонностью к диссоциативным симптомам, а также духовными верованиями пациентов. Эти факторы были связаны с вероятностью околосмертных переживаний сильнее, чем различные медицинские параметры (причина госпитализации, применение успокоительных).

Через год с пациентами связались по телефону, чтобы измерить их качество жизни с помощью опросника EuroQol. Околосмертные переживания не оказали долгосрочного влияния на качество жизни.

«Учитывая, что околосмертные переживания «обычно описываются как трансформирующие и могут быть связаны с негативными эмоциями, мы считаем клинически значимым опрос пациентов о любых потенциальных воспоминаниях после пробуждения», — отметили ученые.