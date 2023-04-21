Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Annals of Neurology: снотворное суворексант, возможно, замедляет болезнь Альцгеймера

close
100%
Depositphotos

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что у людей, принимавших снотворное перед сном, наблюдалось снижение уровня основных белков болезни Альцгеймера, напрямую связанных с ухудшением симптомов. Исследование опубликовано в журнале Annals of Neurology.

Деменция связана с изменениями в мозге, которые нарушают сон, а плохой сон ускоряет вредные изменения в мозге. В новом исследовании ученые определили возможный способ разорвать этот порочный круг. Небольшое двухдневное исследование с участием 38 человек предполагает, что снотворное суворексант может замедлять или останавливать прогрессирование болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера сопровождается накоплением в мозге агрегатов амилоидных белков. Их количество ранее было связано с тяжестью проявлений деменции. У принимавших высокие дозы суворексанта уровни амилоида снизились на 10–20% по сравнению с людьми, получавшими плацебо. Низкая доза снотворного была неэффективна.

Ученые считают, что если снотворное сможет немного снижать уровень амилоидов каждый день, это приведет к замедлению или остановке прогрессирования болезни Альцгеймера. Для подтверждения этой гипотезы понадобится провести множество дополнительных исследований.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях