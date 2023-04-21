Annals of Neurology: снотворное суворексант, возможно, замедляет болезнь Альцгеймера

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что у людей, принимавших снотворное перед сном, наблюдалось снижение уровня основных белков болезни Альцгеймера, напрямую связанных с ухудшением симптомов. Исследование опубликовано в журнале Annals of Neurology.

Деменция связана с изменениями в мозге, которые нарушают сон, а плохой сон ускоряет вредные изменения в мозге. В новом исследовании ученые определили возможный способ разорвать этот порочный круг. Небольшое двухдневное исследование с участием 38 человек предполагает, что снотворное суворексант может замедлять или останавливать прогрессирование болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера сопровождается накоплением в мозге агрегатов амилоидных белков. Их количество ранее было связано с тяжестью проявлений деменции. У принимавших высокие дозы суворексанта уровни амилоида снизились на 10–20% по сравнению с людьми, получавшими плацебо. Низкая доза снотворного была неэффективна.

Ученые считают, что если снотворное сможет немного снижать уровень амилоидов каждый день, это приведет к замедлению или остановке прогрессирования болезни Альцгеймера. Для подтверждения этой гипотезы понадобится провести множество дополнительных исследований.