Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медики установили, что мозг никотинозависимых хуже передает информацию между областями

close
100%
Depositphotos

Исследователи из Научно-технического университета Китая выявили закономерности в работе мозга, которые могут выступать в качестве потенциальных биомаркеров никотиновой зависимости. Результаты их работы, опубликованные в журнале Psychiatry Research, указывают на то, что никотиновая зависимость связана с изменениями функциональной связности белого вещества.

Белое вещество – это тип ткани в мозге, который состоит из нервных волокон, называемых аксонами, которые отходят от нервных клеток и образуют связи между различными областями мозга. Белое вещество отвечает за передачу сигналов между различными частями мозга. Поражения белого вещества являются основными патологическими изменениями при зависимости от курения.

Ученые хотели выяснить, насколько развиты мозговые связи у людей, зависимых от никотина, по сравнению со здоровыми людьми. Для участия в исследовании они привлекли 94 никотиновых наркомана (участники выкуривали около 10 сигарет в день) и 66 здоровых людей. Все участники имели нормальное зрение, не имели проблем с психическим или физическим здоровьем (за исключением никотиновой зависимости). Тяжесть никотиновой зависимости измерялась с помощью теста Фагерстрема. Исследователи использовали данные МРТ мозга и математическую модель для сравнения мозговых связей двух групп.

Исследователи обнаружили, что мозг участников, страдающих от никотиновой зависимости, менее эффективно передавал информацию между областями. Количество связей между нейронами также было ниже по сравнению с контрольной группой.

«Аномальные изменения в функционировании белого вещества у курильщиков могут быть использованы не только для различения зависимых и здоровых людей, но и для классификации заболеваний – результаты демонстрируют универсальность аномальных изменений в функции белого вещества в качестве модельного признака», – заключили авторы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях