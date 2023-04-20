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Исследователи выявили 17 факторов развития СДВГ у ребенка

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Ученые Королевского колледжа хирургов в Ирландии выявили 17 факторов, с помощью которых врачи могут предсказать высокие риски появления синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в детстве. Результаты исследования были опубликованы в журнале Development and Psychopathology.

СДВГ – расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Оно характеризуется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Вопреки распространенному мнению, расстройство может наблюдаться и у взрослого человека. Считается, что некоторые дети, а именно 30%, «перерастают» этот синдром либо приспосабливаются к нему во взрослой жизни.

Авторы проанализировали данные о 10 тыс. детей, родившихся в период с 2005 по 2009 год. Дети были зачислены в исследование в возрасте 9-10 лет, их родители рассказали, как проходили беременность и роды, а также о текущем психическом здоровье их ребенка. В ходе опроса ученые выделили 40 факторов, включая пол ребенка, возраст родителей, любые осложнения во время беременности или родов, курение матери и другие. Используя машинное обучение и статистические методы, исследователи обнаружили, что 17 из 40 факторов показали эффективность в плане прогнозирования СДВГ.

Факторы, которые выделялись в исследовании как полезные для прогнозирования симптомов СДВГ в детстве, включали мужской пол, курение матери, наличие у матери инфекций мочевыводящих путей или низкий уровень железа.

«Мы не можем предсказать, у кого разовьется СДВГ в детстве, основываясь только на информации о рождении. Однако она может указать на тех детей, которые нуждаются в особой поддержке и профилактике СДВГ», – заключили авторы.

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