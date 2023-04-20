Российский физик из СПГУ предсказал существование второго бозона Хиггса

Российский ученый предложил физическую модель, предсказывающую существование второго бозона Хиггса. Его теория была изложена в статье в журнале Physics Letters B, сообщает пресс-служба РНФ.

Бозон Хиггса — это одно из элементарных части Стандартной модели. Примерны ее влияния на повседневную жизнь привести очень трудно, но свою известность она получила благодаря истории открытия. Ее существование было теоретически предсказано в 1964 году, а экспериментальное подтверждение появилось лишь в 2010-х годах по итогам опытов на Большом адронном коллайдере. Это считалось важным доказательством истинности Стандартной модели — небольшого набора постулатов и уравнений, исчерпывающе описывающих фундаментальные частицы и их взаимодействие между собой, а следовательно — всю материю и энергию, за исключением их проявлений в космических масштабах. Однако у физиков осталось множество вопросов: в том числе неясно, почему масса бозона Хиггса столь мала и есть ли еще элементарные частицы, которые бы эти вопросы снимали.

«Есть довольно старая, но все еще привлекательная идея, что существуют другие бозоны Хиггса, которые влияют на «стандартный». Расширение Стандартной модели хотя бы на одну такую частицу потенциально может «одним махом» объяснить вышеупомянутые несостыковки. На эту тему есть немало работ, однако здесь остро встает вопрос о величине массы второго бозона Хиггса, так как от нее решающим образом зависит то, как именно можно решить имеющиеся проблемы на уровне количественных предсказаний, а также понять, по каким признакам искать такую частицу в экспериментах на Большом адронном коллайдере», — рассказал Сергей Афонин, автор новой теории, руководитель лаборатории теории ядра и элементарных частиц имени В.А. Фока Санкт-Петербургского государственного университета.

Исследователь разработал теоретическую модель, которая позволила предсказать массу второго гипотетического бозона Хиггса. В основе концепции лежит идея о том, что бозон Хиггса может быть составной частицей, части которой очень сильно связаны, наподобие того, как кварки сильно связаны внутри протонов и нейтронов. По оценке ученого, масса второго бозона Хиггса должна быть примерно в четыре раза больше первого.

Однако пока эта модель выдвинута лишь как одна из гипотез, и даже в случае ее истинности экспериментальные доказательства могут появиться лишь спустя десятилетия. Однако физики надеются, что это предсказание поможет заполнить пробелы Стандартной модели и позволит объяснить, например, феномен темной материи.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.