Ученые нашли механизм, который поможет возвращать цвет седым волосам

Ученые из медицинского центра Нью-Йоркского университета связали процесс поседения волос с неправильно работающими стволовыми клетками волосяных луковиц – они не могут превратиться в пигментные. В будущем это открытие поможет вернуть цвет седым волосам. Результаты исследования команды опубликованы в журнале Nature.

При наступлении старости работа волосяных луковиц постепенно нарушается, что приводит к поседению. Как оказалось, самыми первыми от возрастных изменений страдают стволовые клетки, которые превращаются в меланоциты – тельца, вырабатывающие пигменты.

Ранее считалось, что они просто гибнут. Однако эксперименты с мышиной моделью показали – стволовые клетки просто не могут превратиться в меланоциты до конца. Они застревают в промежуточном состоянии, а потом откатываются назад. Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за жизнью стволовых клеток внутри фолликулов в коже молодых и престарелых мышей.

«Если открытый нами механизм характерен и для волосяных луковиц человека, то тогда мы сможем создать подходы, которые будут восстанавливать нормальную работу этих стволовых клеток и возвращать человеку нормальный цвет волос или даже предотвращать их поседение», — заявили авторы работы.